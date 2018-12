Ústí nad Labem - Zlepšit příjmy město může jen v oblasti nejrůznějších místních poplatků. Na to se ale koalice moc netváří.

Příjmy do městské kasy jsou malé. Takový argument zazněl z lavic opozice během projednávání ústeckého rozpočtu na pondělním zasedání zastupitelstva. Podle koalice může Ústí své příjmy ovlivnit jen v kapitole správních poplatků. Tedy za odpady, psy, daň z nemovitosti, osvědčení, doklady a další. Jejich zvyšování nepovažuje za šťastné. Kritici, i mimo zastupitelstvo, si to ale nemyslí.

Ústecké finance a ekonomiku má na starosti náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Ta vysvětlila, že jakékoli zvýšení správních poplatků by bylo jen nehorázným ždímáním peněženek Ústečanů. „Poplatek za odpad jsme zrušili jako kompenzaci za vyšší daň z nemovitosti. Kupní síla lidí je už dost na hraně, takže je na zvážení, zda zvýšit třeba parkovné, ale já to příliš nedoporučuji,“ řekla.

Nesouhlasné argumenty napsal na sociální síti Facebook bývalý letošní kandidát volební koalice TOP 09, KDU-ČSL a STAN Zbyněk Novák. Poukázal například na nízký výdělek z parkovného a srovnával ho s Českými Budějovicemi. Stejný argument pak zazněl během schvalování rozpočtu na zastupitelstvu.

„V roce 2018 byl výběr za parkování 6,75 milionu a na rok 2019 je plánován opět 6,75 milionu korun, protože nikdo s tím roky neudělal ani ťuk. Pro srovnání, České Budějovice: 2018 35,1 milionu a plán v roce 2019 36 milionů korun vybraných na parkovném. To je pořádný rozdíl,“ poznamenal Novák.

Z nahlédnutí do rozpočtu jihočeské metropole ale vyplývá, že výdaje s parkovacím systémem městu příští rok vzrostou na částku kolem 25 milionů korun. „Chtěl jsem tím naznačit, že v této oblasti má Ústí co dohánět a že modernizace parkovacího systému by mohla nějaké peníze do rozpočtu přinést,“ doplnil pro Deník Novák. Výše parkovného ovšem podle zastupitelů závisí na celkové situaci s parkovacími místy ve městě.

Každému je jasné, že systém je třeba modernizovat, ale panují spory, jakou cestou se vydat. Ústí nad Labem totiž omezuje, že se rozkládá v údolí. Centrum je protkané inženýrskými sítěmi a zalité spodní vodou. Kopce nervózně reagují na jakékoliv narušení, protože nemají příliš pevné svahy a podloží. Jakákoliv stavba parkovacího domu se kvůli tomu značně prodraží. Je také potřeba přijmout další opatření k omezení vjezdu aut do centra. Přesto je to podle primátora Petra Nedvědického (ANO 2011) i opozičníka Jana Hroudy (PRO! Ústí) jediná cesta, jak ulevit od zatížení auty.

Oba se shodují na tom, že by to sice zřejmě nepřineslo vyšší zisky přímo z parkovného, ale ušetřilo by to náklady na údržbu a rekonstrukci silnic nebo chodníků v centru města. „Budování modrých zón nebude přínosné. Pokud bychom na okraji centra postavili parkovací dům, muselo by to jít ruku v ruce se zlepšením veřejné dopravy,“ řekl Nedvědický s tím, že příští ani přespříští rok Ústí parkovací dům nepostaví.

Naopak Hrouda sice souhlasí s rozvojem MHD a omezením aut, ale myslí si, že by bylo potřeba hlavně na sídlištích modré zóny rozvíjet. „Zde by lidé, kteří tu žijí, měli parkovat zdarma, či za symbolický poplatek,“ dodal.

Zisk z parkovného v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem 6,75 milionu, předpoklad pro rok 2019. Děčín 6,4 milionu, předpoklad pro rok 2019. Most 5,2 milionu korun, aktuální letošní předpoklad. Pro srovnání: České Budějovice 39,5 milionu s výdaji kolem 25 milionů, tedy čistých 14,5 milionu korun.